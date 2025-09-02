Antalya'da Kuyumcuya Sahte Altın Satışı: 2 Gözaltı

Haberler

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinden 3 sahte altın zincir çıktı. 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden 3 adet sahte altın zincir çıkarken, olayla ilgili 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satılarak kuyumcunun dolandırılması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. ve M.S.D isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 3 adet sahte altın zincir ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından 'dolandırıcılık' ve 'paraya eşit sayılan değerler' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.S.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
