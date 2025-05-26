Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Güvenlik Uyarıları

Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Güvenlik Uyarıları
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Antalya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarındaki dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Emniyet ekipleri, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Antalya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan kurban pazarlarında, geçmiş yıllarda yaşanan dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili kurumlara bağlı ekipler, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri ve kurban alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri amacıyla, kurban satış yerlerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yetkililer, vatandaşların para, çek ve senetle yaptıkları alışverişlerde sahteciliğe karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, özellikle dövizle yapılan alışverişlerde sahte para kullanımına karşı uyarılarda bulundu. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara da dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Alışverişlerin mümkün olduğunca nakit yapılmasının önemine değinen ekipler, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Alıcı ve satıcıların, alışveriş esnasında "tırnakçılık" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmaları ve paralarını güvenli yerlerde taşımaları gerektiği aktarıldı.

Vatandaşlara ayrıca, herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kolluk kuvvetlerine bilgi vermeleri çağrısında bulunuldu. Antalya Emniyeti'nin, kurban satış alanlarında güvenlik önlemlerini bayram süresince artırarak sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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