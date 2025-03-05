Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Antalya'da Kredi Dolandırıcılığına Operasyon: 4 Tutuklama

Antalya'da Kredi Dolandırıcılığına Operasyon: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi başvurularında yolsuzluk yapan 8 şüpheli yakalandı. Şahısların, kredi başvurusunda bulunanlardan para talep edip, haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Antalya'da Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi başvurularında bulunanlardan para talep edilip, başvuru süreçlerini hızlandıran ve bazı kişilerden de para verdikleri başvuruları üzerinden haksız kazan elde ettiği tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'İrtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şahıslara yönelik araştırma başlattı.

Bu çerçevede, Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden çekilecek olan kredi başvuruları için, kredi başvurusunda bulunan şahıslardan para talep edildiği, parayı veren şahısların kredi başvuru süreçlerinin hızlandırıldığı, bazılarının da para verdikleri halde onaylanmayan kredilerinin bulunduğu ve kredi başvuruları üzerinden haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 4' ü tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Galatasaray'a yalvarıyorum"
img

Türkçe hesap açan İsrail'in sözcü tayin ettiği isim bakın kim çıktı
img

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.