Antalya'da Kayalıkta Mahsur Kalan Alman Turist Kurtarıldı
Kaş ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan 68 yaşındaki Alman turist G.J., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan turist, oteline güvenli bir şekilde götürüldü.
Kaş ilçesinde 17 Ekim Cuma günü Likya yolunda yürüyüş yapan 68 yaşındaki G.J. adlı Alman turist, yolunu kaybederek Aperlai Koyu'ndaki kayalık bölgede mahsur kaldı. Şahsın yardım talebi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, G.J.'yi kayalıklardan bot üzerine alarak kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen turist, kaldığı otelin bulunduğu Kekova Uçağız Limanı'na güvenli şekilde götürüldü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa