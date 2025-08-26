Antalya'da Günübirlik Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri Gerçekleştirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 426 günübirlik konaklama yeri ile 123 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde 7 konaklama yeri ile 3 şahsa ve 3 araç kiralama firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere ve araç kiralama firmalarına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

426 konaklama yeri ve 123 araç kiralama firması denetlendi

İl genelinde 52 ekip ve 119 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde; 426 günübirlik konaklama yeri ile 123 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 7 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 3 şahsa "Kayıtsız konaklama yaptırmaktan", 3 araç kiralama firmasına ise "Gerçeğe aykırı kayıt yapmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA