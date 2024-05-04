Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Dalgalı Havada Denize Giren Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde dalgalı havada denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Dev dalgalarla sürüklenen kişi, vatandaşların yardımıyla sahile çıkartıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dalgalı havada denize giren kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde mahsur kalan şahıs, kıyıya çarpan dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaşabildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Serik Boğazkent Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, rüzgarlı havadan dolayı dev dalgaların oluştuğu denize girdi. Bir süre sonra kıyıya dönemeyen şahıs, kıyıdaki yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti ancak dalağalar nedeniyle kimse boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gidemedi. Denizde adeta mahsur ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi, dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaştı. Kıyıya geldiğinde vatandaşların yardımıyla sahile çıkartılan kişiye, 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Acil Durum Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-CADİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title