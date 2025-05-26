Antalya'da 15 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'nın Gaziapaşa ilçesinde jandarma ekiplerince 15 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa'da Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta yapılan aramada 15 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA