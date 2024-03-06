Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Mahallede bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. İş yerinde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY