Antakya'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde alev alarak yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. - HATAY