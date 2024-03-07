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Antakya'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde alev alarak yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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