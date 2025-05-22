Ankara Merkezli Akaryakıt Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi

Ankara Merkezli Akaryakıt Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yapan 26 kişi gözaltına alındı. 6'sı kamu görevlisi olan bu kişiler, kamuya milyonlarca lira zarara yol açtı.

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaparak kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan çete çökertildi. 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde Ankara merkezli olarak Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir'de tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan 6'sı kamu görevlisi 26 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince 'akaryakıt kaçakçılığı', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'mühür bozma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yapılan operasyonlarda kamu kurumlarına verilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakı ve kamu kurumlarından çalınan 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtı ele geçirildi. Ayrıca Sakarya'da yapılan operasyonda ağır sanayilerde, ağır tonajlı araçlarda ve kurumların ısıtılmasında kullanıldığı tespit edilen 329 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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