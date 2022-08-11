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Ankara haberleri! Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı

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Ankara haberleri! Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı

Gelen Ankara haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç ve suçluluk faaliyetlerini önleme çalışmaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç ve suçluluk faaliyetlerini önleme çalışmaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan 212 kişi yakalandı. Ekipler, uyuşturucu ticareti sağlamaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile terör örgütü üye olma suçundan aranan E.G.'yi Kahramankazan'da yakalandı.

İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen D.Y., Çamlıdere'de yakalanırken, evrakta sahtecilik yaptığı belirlenen A.K. ise Çamlıdere ilçesinde yakalandı. Uyuşturucu madde ticari yapan H.K., Çubuk ilinde, yağma suçundan aranan aranan Y.Ç.'nin ise Mamak'ta yakalandığı aktarıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs tutuklanırken, yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 206 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıdere Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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