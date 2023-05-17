- Ankara'daki kuvvetli fırtınada birçok ilçe etkilendi Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve bina dış cephe kaplamaları koptu.

- Ankara'daki kuvvetli fırtınada birçok ilçe etkilendi

ANKARA - Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve bina dış cephe kaplamaları koptu.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan rüzgarda Çankaya, Mamak, Etimesgut ve Pursaklar ilçesinde etkili oldu. Mamak ilçesinde Mamak Spor salonunun dış cephe kaplaması rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu. Öte yandan Pursaklar ilçesinde inşaat halindeki boş bir binanın 4 üncü katına kurulan kalıp iskelesi rüzgarın etkisiyle devrildi. Uçan bir tahta parçası inşaatın yanında bulunan elektrik tellerine çarparak patlamaya sebep oldu.