Ankara'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. İddialara göre ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı. - ANKARA