Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır park halindeki 4 otomobile çarptı

Ankara'da sürücüsünün rampa çıkarken kontrolünü kaybettiği tır, park halindeki 4 otomobile çarptı. Araçlardan ikisi kullanılamaz hale gelirken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 33 ANR 901 plakalı tırın sürücüsü A.L., rampadan çıkmaya çalıştığı sırada yoldaki buzlanma nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Geriye doğru savrulan tır, apartman otoparkındaki 4 araca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü A.L.'nin ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle apartman duvarında ve 4 araçta hasar oluştu. Otomobillerden ikisinin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında bir süre duraklamalar yaşandı. Kazaya karışan tırın yoldan çekilmesiyle bölge tekrardan araç geçişine açıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

"Aracım hurdaya döndü ve 500 bin lira kaybım var"

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan Ertuğrul Ulutaş, "4 aracın hasar aldığı bir kazaydı. Otomobillerin ikisinde ağır hasar oluştu. Tır sürücüsü yokuşu çıkmak isterken aracının kontrolünü kaybetti. Araç geriye doğru savrularak otomobillere çarptı. Sürücü, yolun karlı olmasından ve hava sert hava şartları nedeniyle yokuşu çıkamadı. Tırda herhangi bir arıza yokmuş. Sadece maddi hasarlı bir kaza, can kaybı olmadı. Kazadan sonra çevredekiler endişeli halde burada toplandı. Ekipler geldi olaya müdahale etti. Sürücü bacağından hafif şekilde yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. En büyük hasar benim aracımda oluştu. Aracım hurdaya döndü ve 500 bin lira kaybım var" dedi. - ANKARA