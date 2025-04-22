Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Ankara'da Sahte İçki Faciası: 105 Ölü, 43 Tutuklu

Ankara'da Sahte İçki Faciası: 105 Ölü, 43 Tutuklu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sahte içki kullanımı nedeniyle 105 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 43 kişi tutuklandı, 50 şüpheli adli kontrol altında serbest bırakıldı.

Ankara'da sahte içki sebebiyle 105 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 43 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.