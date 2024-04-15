Ankara'da otomobil takla attı, 2 kişi hafif yaralandı
Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza Çubuk İlçesi Çankırı Bulvarı Güzelhisar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA