Ankara'da Ostim OSB'de Yangın Çıktı

Ankara'da Ostim OSB'de Yangın Çıktı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde, Via Pia Maket ve Model isimli iş yerinin eksi 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Via Pia Maket ve Model isimli iş yerinin eksi 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Batıkent ve İvedik OSB itfaiye istasyonlarından ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı Merkez İtfaiye İstasyonu'ndan ikinci ekip, köpük kulesi, köpük tankeri ve çok sayıda temiz hava solunum cihazı takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
