Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Mobilya Üretim Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya üretim sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya üretim sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın Ulubey Mahallesi Yağız Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının çevredeki diğer imalathanelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili konuşan Ali Mirza Gökçen, "Biz de kesin bir şey bilmiyoruz. İçeride çalışan yok. Sobadan çıkıp çatıya sıçrıyor. Çatıdan da yan binaya sıçradı. Önce burayı söndürdüler. Burası kumaş dükkanı. İçeride sünger depolamışlar ondan dolayı çıktığını söylüyorlar. İkinci katında da süngerler var pencereden gözüküyor" ifadelerini kullandı.

2 saatlik müdahalenin sonunda alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altındağ Ankara Üretim İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title