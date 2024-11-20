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"Hindi çiftliği kuracağım" diyen memur, 40 kişiyi 50 milyon TL dolandırdı

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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılığın bir benzeri Ankara'da yaşandı. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Doğancan D., hindi çiftliği kuracağını belirterek 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" dolandırıcılığı olarak bilinen olayın bir benzeri Ankara'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olan Doğancan D., çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu ve söz konusu işten yüksek gelirler elde edeceğini söyledi. Çalışma arkadaşları, yüksek gelir elde etme umuduyla birikimlerini ve çektikleri kredileri Doğancan D.'ye verdi.

TELEFONLARI AÇMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, yüksek miktarlarda para verdikleri Doğancan D.'ye ulaşamadıklarını ifade ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Doğancan D. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallere el koydu.

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Yürütülen soruşturmada, Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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