Ankara'da Kurban Pazarında Çadırlar Uçtu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yoğun yağışlar ve şiddetli rüzgar kurban pazarında bulunan çadırları uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, Mamak'ta kurulan Ortaköy kurban çadırında yoğun yağmur ve rüzgarın etkisiyle çadırlar uçtu. Kurban pazarında bulunan bir esnaf, "Ortaköy kurban pazarının son hali çadırlarımızı kurduk hepsi talan oldu" dedi. Esnaflar, pazarın son halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ANKARA