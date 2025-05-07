Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı

Ankara'da Kurban Pazarında Çadırlar Uçtu

Ankara'da Kurban Pazarında Çadırlar Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak ilçesinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgar, Ortaköy kurban pazarında bulunan çadırları etkileyerek uçurdu. Esnaflar durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yoğun yağışlar ve şiddetli rüzgar kurban pazarında bulunan çadırları uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, Mamak'ta kurulan Ortaköy kurban çadırında yoğun yağmur ve rüzgarın etkisiyle çadırlar uçtu. Kurban pazarında bulunan bir esnaf, "Ortaköy kurban pazarının son hali çadırlarımızı kurduk hepsi talan oldu" dedi. Esnaflar, pazarın son halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter
Canlı: Kongre kararı mı aldı? Ali Koç konuşuyor

Kongre sorusuna cevap verdi! Yapıya karşı mücadeledeyiz
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.