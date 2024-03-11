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Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü çıkardığı iddia edilen komşusuyla tartışan bir kişi, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Olayda, ayrıca iki kişi yaralandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da, gürültü çıkardığını iddia ettiği komşusuyla tartışan arkadaşını silahla yanlışlıkla vuran ve karşı taraftan da iki kişinin yaralanmasına neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gürültü çıkarma sebebiyle husumetli olan A.B. ile komşusu H.Ö. arasında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.'nin arkadaşı E.Ö., yanındaki pompalı tüfek ile H.Ö.'ye ateş etmek isterken, yanlışlıkla arkadaşı A.B.'yi vurdu. Tüfekten çıkan diğer saçmalar ise H.Ö.'nün kız kardeşi D.Ö. ile arkadaşı H.A.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan E.Ö. ise ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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