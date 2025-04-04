Ankara'da Giyim Mağazasına Kasa Hırsızlığı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi giren bir kişi, kasadaki yaklaşık 2 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Olayın hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.
Ankara'da kasa hırsızlığı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi giren bir kişi kasadaki yaklaşık 2 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sularında Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği giyim mağazasına girdi ve kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsız parayı aldıktan sonra hızlıca olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa