Ankara'da Giyim Mağazasına Kasa Hırsızlığı

Ankara'da kasa hırsızlığı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi giren bir kişi kasadaki yaklaşık 2 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sularında Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, gözüne kestirdiği giyim mağazasına girdi ve kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsız parayı aldıktan sonra hızlıca olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.