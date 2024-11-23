Ankara'da Durdurulan Araçta 4 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki şahısların çelişkili ifadeleri sonucunda savcılık kararıyla yapılan aramada 4 kilo 722,35 gram kaçak altın ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Eşya Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince 21 Kasım 2024 tarihinde saat 23.30'da Gölbaşı ilçesi Niğde-Ankara otobanı Ankara giriş istikameti Gölbaşı Gişeler çıkışında 01 AJM 271 plakalı araç durumundan şüphelenilerek durduruldu. Ekiplerce, M.A.Ç isimli şahsa ait olduğu belirlenen araç içerisinde bulunan R.T. ve S.T. isimli şahıslar kimlik sorgusu yapılmak üzere dışarıya davet edildi. El çantası ile araçtan inen R.E.'nin kendisinin kuyumcu olduğunu ve işlenmemiş has altınların bulunduğunu belirterek verdiği çelişkili ifadeler polisin dikkatini çekti. Fatura ve belge olmaması nedeniyle kuvvetli şüphe oluşması sonucunda Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla polis ekiplerince suç unsuru olabileceği değerlendiren genel toplamda 4 kilo 722,35 gram altına el konuldu. 01 AJM 271 plakalı araç ise çektirilirken, R.T. ve S.T ile altınları Adana'dan getirttiği iddia edilen N.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.

"Müvekkilin atılı suçlamaya muhatap olabilmesi için ele geçirilen altınların menşeinin belirsiz olması gerekmektedir"

Şüphelilerin avukatı Av. Cem Duman, "Ele geçirilen altınların olay yerinde inceleme tutanağından anlaşılacağı üzere 2 kilosu külçe altın, geriye kalan 2 kilo 722 gramı ise Türkiye'deki resmi yeterlilik belgelerine sahip çeşitli firmaların ürünleri olup, herhangi bir suç unsuru veya kaçakçılık konusu ürünler değildir. Müvekkilin atılı suçlamaya muhatap olabilmesi için ele geçirilen altınların menşeinin belirsiz olması gerekmektedir. Keza ele geçirilen ürünler 6833 sayılı yasada belirtilen hükümlere aykırılık teşkil etmeyen ürünlerdir. Bir başka deyişle, Türkiye patentli ve menşeili yerli ürünlerdir. Aksi savcılık makamınca henüz kanıtlanamamıştır. Suça konu Yargıtay içtihatlerine göre, ele geçirilen ürünlerin herhangi bir şekilde zula diye tabir edilen biçimde saklanmadığı, olay anında altınlar müvekkilin gayri resmi çalışanı tarafından rızaen kolluk görevlilerine verildiği ve olay yerinde olmayan müvekkilin kendi rızası ile olay yerine gelip kolluk görevlilerine ele geçirilen altınların kendisine ait olduğunu beyan etmesi de göz önünde bulundurularak müvekkilin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

İfadelerinin alınmasının ardından 22 Kasım 2024 tarihinde Gölbaşı (Ankara) Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - ANKARA