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Ankara'da Dükkan Önünde Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Ankara'da Dükkan Önünde Hırsızlık Kameralara Yansıdı
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Keçiören'de bir dükkanın önüne gelen yaşlı bir şahıs, rahat tavırlarla ürünleri toplayıp götürdü. Dükkan sahibi, 1500 lira zarar gördüğünü belirtti ve diğer esnafları uyardı.

Ankara'da bir dükkanın önüne gelen şahıs, rahat tavırlarla ürünleri toplayıp götürdü. Yaşananlar iş yerinin kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinde bir dükkanın önüne gelen yaşlı bir şahıs, dükkan önünde bulunan ürünleri alarak götürdü. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat ve sakin tavırları ise dikkat çekti. Bin 500 lira kadar zarara uğradığını belirten dükkan sahibi, görüntüleri paylaşarak, çevredeki esnafın dikkat etmesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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