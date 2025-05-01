Ankara'da Dükkan Önünde Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Ankara'da bir dükkanın önüne gelen şahıs, rahat tavırlarla ürünleri toplayıp götürdü. Yaşananlar iş yerinin kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinde bir dükkanın önüne gelen yaşlı bir şahıs, dükkan önünde bulunan ürünleri alarak götürdü. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat ve sakin tavırları ise dikkat çekti. Bin 500 lira kadar zarara uğradığını belirten dükkan sahibi, görüntüleri paylaşarak, çevredeki esnafın dikkat etmesini istedi. - ANKARA