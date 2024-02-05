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Ankara'da başıboş sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda başıboş sokak köpekleri saldırdı. Sürü halinde gezen köpekler, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçtı.

Ankara'da başıboş sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ, ilçesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda başıboş sokak köpekleri saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Sarayönü Caddesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda başıboş sokak köpekleri saldırdı. Sürü halinde gezen başıboş köpekler, yolda yürüyen küçük bir çocuğun üzerine doğdu havlayarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların koşmasıyla köpekler kaçtı. Küçük çocukta kormuş bir şekilde yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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