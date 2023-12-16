Ankara'da Başıboş Köpek Sürüleri Çocukları Tehdit Ediyor

Ailelere ve çocuklara saldırmalarıyla son zamanlarda gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, Ankara'nın farklı noktalarında dron kamera ile görüntülendi.

Ailelere ve çocuklara saldırmalarıyla son zamanlarda gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, Ankara'nın farklı noktalarında dron kamera ile görüntülendi.

Ankara'da okula gitmek için evden çıkan çocuklar, sürüler halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğrama kaygısı güdüyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın ardından Çankaya'da da okul yolunda ilerleyen Ahmet Furkan Tanrısever bacağından ısırılarak yaralandı. Dün ise Polatlı'da bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpek sürüsü tarafından saldırıya uğraması aileleri tedirgin ediyor.

Havadan görüntülenen başıboş köpekler, koyun sürülerini andırıyor. Sürüler kendi bölgelerini yaban hayvanları gibi işaretliyor. Söz konusu sınır ihlalinde ise başıboş köpek sürülerinin kavgası ciddi yaralanmalı sonuçlar doğuruyor.

"Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar"

Başıboş köpek sorununa dikkat çeken Mehmet Kül, başıboş köpeklerin tavuklarını telef ettiğini belirterek, "Tel örgünün altını kazan köpekler içeri girerek tavukları boğuyor. Alıp götürüyorlar. Karşımda bir komşum var onun geçtiğimiz gün 8 tane tavuğunu yemişler. Tavukları ahıra koydum çıkartmıyorum. Benim oğlum eve motosikletle geliyor, 'oğlum köpeklere dikkat et' dedim. Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar" diye konuştu.

"Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar"

Başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesini isteyen Songül Fişek ise 12 yıldır Bağlum'da oturduğunu kaydederek, "Topluyoruz diyorlar sonra 10 gün içinde geri salıyorlar. Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar. Son zamanlarda da çocuklara saldırmalar meydana geldi. İki gün önce benim kızıma da saldırdılar. Okul çıkışı olduğu için hemen aldım ve geldim. Herkes mustarip bu köpeklerden" dedi.

Aileler, yerel yönetimlerden başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını talep ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bu konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyor. - ANKARA