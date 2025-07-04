Ankara'da ATM'de Bulunan 40 Bin Lira Sahibine Teslim Edildi

Ankara'da ATM'de Bulunan 40 Bin Lira Sahibine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyurt'ta bir vatandaş, ATM'de unuttuğu 40 bin lirayı zabıta aracılığıyla geri aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kaybolan para sahibine teslim edildi.

Ankara'da bir vatandaş tarafından ATM'de bulunan 40 bin lira, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. hesabına yatırdığı parada eksiklik olduğunu fark etti. ATM'deki teknik hatadan dolayı cihazda kalan 40 bin lirayı bulan R.K. ise zabıta karakoluna giderek durumu bildirdi. Kayıp para başvurusunda bulunan M.A. kısa süre sonra karakola gelerek durumu anlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu paranın M.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından, 40 bin lira sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.