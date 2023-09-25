Ankara'da acı kaza...Yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti

İntihar eden baba ile yanlışlıkla vurduğu oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Babasının kazara öldürdüğü çocuğun dayısından dehşete düşüren sözler: "Eşine, 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye mesaj atmış"

ANKARA - Ankara'da av tüfeğiyle kazara oğlunu vurduktan sonra dayanamayarak intihar eden baba ile vurulan oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Yeğenini kaybeden acılı dayı ise kız kardeşine eşi tarafından, "Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim" şeklinde mesajlar gönderildiğini söyledi.

Olay, dün sabah 07: 00 sıralarında Ayaş ilçesi Evci Köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksel D., oğlu Emir D. ava gitti. Baba Göksel D., silahını kontrol ettiği sırada yanlışlıkla ateşleyerek oğlunu vurdu. Yere yığılan oğlunu kanlar içerisinde gören baba dayanamayarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen baba ile oğlun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları tarafından cansız bedenleri teslim alınan Göksel D., öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sincan Malıköy Mezarlığı'na, oğlu Emir D. ise Sincan Cimşit Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Emir D., iki çocuklu ailenin küçük oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Eşine, 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye mesaj atmış"

Olayla ilgili konuşan Emir D.'nin dayısı Ferhat Yurt: "Çocuğun babası av tutkunuydu. O gün de ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi. Çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Önceki günler eşine mesaj göndermiş. 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı. Ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.