Ankara'da 11 ton kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da şüpheli olarak belirlenen bir tırda yapılan aramada 9 milyon lira değere sahip 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Malatya'dan Kocaeli'ye kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli tespit ettiği bir tırı Kahramankazan'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 9 milyon lira değere sahip 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.