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ANKA III Gövde İçerisinden Mühimmat Atışını Başarıyla Gerçekleştirdi

ANKA III Gövde İçerisinden Mühimmat Atışını Başarıyla Gerçekleştirdi
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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III, 20 bin feet yükseklikten ASELSAN tarafından üretilen TOLUN mühimmatını başarıyla atarak operasyonel kabiliyetini kanıtladı.

ANKA III'ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış

ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III, 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış gerçekleştirdi.

TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA III, 20 bin feet irtifada ASELSAN tarafından üretilen TOLUN mühimmatını 180 knot hızla hedefe gönderdi. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ANKA III'ten bir ilk. ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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