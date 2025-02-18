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Hastanedeki stent pazarlığı skandalında muhasebeci tutuklandı

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İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.

İstanbul'da özel bir hastanede acil müdahale esnasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

HASTANEDE SKANDAL "STENT" PAZARLIĞI

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Hastanedeki stent pazarlığı skandalında muhasebeci tutuklandı

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanedeki stent pazarlığı skandalında muhasebeci tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

işe bak ya.olay işçiye patladı ya…Kız yapmasa işten atılacak

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Haber YorumlarıEmir önder:

muftafa kemalin askeri bu

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