Hastanedeki stent pazarlığı skandalında muhasebeci tutuklandı
İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.
İstanbul'da özel bir hastanede acil müdahale esnasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
HASTANEDE SKANDAL "STENT" PAZARLIĞI
İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.
MUHASEBECİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.