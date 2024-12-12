Amasya'da Maden Göçüğünde 3 İşçi Yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçi sayısının 3 olduğu açıklandı. Hastanede ziyaret ettiği işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Amasya Valisi Önder Bakan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İşçilerle görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bakan, "Bu işletmelerde çalışırken hem işletmenin gerekli tedbiri alması yönünde daha dikkatli, tedbirli olmaları gerekiyor. Bizlerin de kamu yönetimi olarak bu işletmelerle ilgili gerekli denetimlerimizi daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. Olumsuz tecrübelerin tekrarının yaşanmaması için dikkatli olmamız yönünde daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende meydana gelen göçükte Özgür Söylemez adlı işçi göçük altında kaldı. 2 arkadaşı da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekiplerin ve vardiya çalışanlarının çabalarıyla kurtarılan Söylemez ile Ali Yaraşır ve Musa Akçay'ın kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. - AMASYA