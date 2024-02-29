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Alzheimer hastası kadın ot toplarken bulundu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ot toplarken bulundu. Jandarma ekipleri tarafından evine teslim edilecek.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz gün kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ot toplarken bulundu.

Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Hürü Coşkun önceki gün evden ayrılmış kendisinden bir daha haber alınamamış. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp kadının yakınları, jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından gece boyunca aranan Hürü Coşkun bulunamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarında jandarma ekipleri Hürü Coşkun'u evine 10 km uzaklıktaki Vayvaylı köyünde boş bir arazide ot toplarken buldu. Kayıp Hürü Coşkun sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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