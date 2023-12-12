Altınova'da servis araçları denetlendi

Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçede faaliyet gösteren servis araçlarını denetledi. Denetimlerde kış lastiği uygulaması da yapıldı.

Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren servis araçları sabahın ilk saatlerinde denetledi.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren servis araçları sabahın ilk saatlerinde denetlendi. Denetimlerde rutin evrakların yanı sıra kış lastiği uygulaması da yapıldı.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede öğrenci servis araçlarını denetledi. Denetimlerde kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurların uyulup uyulmadığı ve araçların lastikleri incelendi.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediye Zabıta Amiri İlker Gülbahar, "Araçlarda; ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, her koltuğa emniyet kemeri, okul servislerinde rehber öğretmeni olması, belediye çalışma ruhsatının olması gerekir. İlçe genelindeki denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - YALOVA