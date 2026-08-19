Enginyurt'un oğlunun 20,6 milyon TL'lik mali hareketi mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Alptürk Enginyurt'un banka hareketleri, şirket devirleri, taşınmaz ve araç kayıtları ile yakın çevresindeki kişilerle para transferleri incelendi.

Dosyada yer alan mali verilere göre Alptürk Enginyurt'un 2017-2026 yılları arasındaki banka hesaplarında toplam yaklaşık 20,6 milyon TL giriş, 23,3 milyon TL çıkış ve 3,7 milyon TL nakit yatırma hareketi bulundu. Hesap hareketlerinin özellikle 2025 yılında belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Buna göre 2025 yılında yaklaşık 15 milyon TL çıkış, 9,9 milyon TL giriş ve 2,68 milyon TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi.

Cemal Enginyurt ile yaklaşık 18 milyon TL'lik hareket

Alptürk Enginyurt ile babası Cemal Enginyurt arasındaki para transferleri de mali incelemede öne çıktı. Kayıtlara göre Alptürk Enginyurt'tan Cemal Enginyurt'a yaklaşık 10,7 milyon TL, Cemal Enginyurt'tan Alptürk Enginyurt'a ise yaklaşık 8,2 milyon TL transfer gerçekleşti. Böylece iki isim arasındaki karşılıklı para hareketinin toplamının yaklaşık 18 milyon TL olduğu belirlendi.

Yakın çevredeki isimlerle para transferleri

Mali incelemede Alptürk Enginyurt'un farklı kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri de yer aldı. Muhammed Kürşad Şahin ile yaklaşık 2,2 milyon TL'lik çift yönlü para trafiği bulunduğu tespit edilirken, Şahin ile ARN 06 Lojistik şirketinde ortaklık ve hisse devri ilişkisi bulunduğu kaydedildi.

Alptürk Enginyurt'un Ali Şenyurt ile yaklaşık 522 bin TL, Serdar Şahin ile yaklaşık 521 bin TL ve Erkin Delikanlı ile yaklaşık 100 bin TL tutarında para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. MOC Yatırım ve Murat Ocak bağlantılı olarak ise yaklaşık 1 milyon TL'lik hareket bulunduğu kaydedildi.

Dosyadaki sosyal medya paylaşımlarında Muhammed Kürşad Şahin'in Alptürk Enginyurt'un nişanında ve Cemal Enginyurt'un Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner ziyaretlerinde yer aldığına ilişkin tespitler de bulunuyor.

Serdar Şahin'in ise Cemal Enginyurt tarafından sosyal medya paylaşımında "Yol arkadaşım, danışmanım, kardeşim" ifadeleriyle tanımlandığı, Cemal Enginyurt'un ayrıca Ali Şenyurt'un nikah şahitliğini yaptığı bilgisi dosyaya yansıdı.

Kripto para ve at yarışı bağlantılı transferler

Alptürk Enginyurt'un BtcTurk üzerinden yaklaşık 118 bin TL tutarında kripto varlık işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca TJK at sahibi Faki Arda Özlen ile karşılıklı para transferlerinin bulunduğu belirlendi.

Şirketlerdeki hisse devirleri incelendi

Dosyada Alptürk Enginyurt ile bağlantılı şirketler de mercek altına alındı. Ankara Ümitköy'de faaliyet gösteren RED-GYM/Red Team Spor Ltd. isimli spor salonunun Alptürk Enginyurt ve ortaklarıyla bağlantısı incelenirken, Cemal Enginyurt'un da salonu ziyaret ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarının bulunduğu belirtildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde faaliyet gösteren Astürk Akaryakıt şirketinin ise Önder Asru ile kurulduğu, daha sonra şirketin tamamının Alptürk Enginyurt'a geçtiği tespit edildi. Şirket bünyesinde Petrol Ofisi istasyonunun işletildiği kaydedildi.

Elite Prodüksiyon ve ARN 06 Lojistik şirketlerinde de kısa süreli ortaklıklar ve hızlı hisse devirlerinin bulunduğu belirtildi. Alptürk Enginyurt'un araç kayıtlarında da çok sayıda alım ve satım işlemi bulunduğu tespit edildi.

İki taşınmaz kaydı bulunuyor

Mali incelemede Alptürk Enginyurt ile bağlantılı taşınmazlar da yer aldı. Ankara Çankaya'daki Platin Beytepe Konutları'nda yüzde 50 konut payı ile Ordu Gülyalı Turnasuyu'nda bulunan Petrol Ofisi akaryakıt ve LPG istasyonunda yüzde 40 hisse bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Alptürk Enginyurt'un para hareketleri, şirket ilişkileri, mal varlığı ve yakın çevresindeki kişilerle gerçekleştirdiği finansal işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı