Alman Paraşütçü Babadağ'dan Düşerek Ağır Yaralandı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'dan tekli atlayış yapan Alman vatandaşı paraşütçü, denize düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Babadağ'dan single (tekli) atlayış gerçekleştiren Alman pilot F.S., iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek denize düştü. Olayı gören çevredeki tekneciler, pilotun yardımına koşarak kısa sürede denizden çıkardı. Baygın halde kıyıya çıkarılan F.S.'ye, sahilde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Alman pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MUĞLA