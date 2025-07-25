Alkollü Araç Sürücüsünden Trafik Ekiplerine Zorlu Anlar

Konya'da alkollü araç sürmekten 2. kez ehliyetine el konulan genç, 1 ay sonra polis olacağını söyleyerek trafik ekiplerine zorluk çıkardı. Genç ceza yemekten kaçamazken yediği ceza sonrasında büyük üzüntü yaşayarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (27) 42 ABP 756 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu. Sürücü A.K. kendisinden kimlik isteyen ekiplere, alkollü olduğunu ve 1 ay sonrasında kendisinin de polis olacağını belirtti. Trafik ekiplerine uzun süre farklı bahaneler sunarak kimliğini vermeyi reddeden A.K.'nin daha öncesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Uzun süren konuşmanın sonrasında A.K. kimliğini ekiplere vermeyi kabul etti ancak bu sefer de alkolmetreye üflemeyi ret ederek adeta polisleri sabır testine soktu. Sonunda alkolmetreye üfleyen A.K., 1.88 promil alkollü çıktı. Sürücü A.K.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA