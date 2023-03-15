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Aliağa'da 530 adet sentetik hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Aliağa'da 530 adet sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 530 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 530 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 1 adres ve 1 araçta gerçekleştirilen operasyonda; 530 adet sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aliağa İzmir 3. Sayfa Haberler

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