Alaplı bölge trafik istasyonu önünde trafik kazası

Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.K. yönetiminde kullandığı 67 TP 633 plakalı otomobil, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bölge trafik İstasyonu mevkisinde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu takla atan araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü. - ZONGULDAK