Üye Girişi
Haberler

Alaplı bölge trafik istasyonu önünde trafik kazası

Güncelleme:

Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. H.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kaza sonrası trafik normale döndü.

Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.K. yönetiminde kullandığı 67 TP 633 plakalı otomobil, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bölge trafik İstasyonu mevkisinde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu takla atan araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaplı Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title