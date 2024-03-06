Alaplı bölge trafik istasyonu önünde trafik kazası
Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. H.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kaza sonrası trafik normale döndü.
Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, H.K. yönetiminde kullandığı 67 TP 633 plakalı otomobil, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bölge trafik İstasyonu mevkisinde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu takla atan araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü. - ZONGULDAK