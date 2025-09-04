Haberler

Alanya'da Turistlere Unutulmaz Gösteri: 30 Metreden Denize Atlayış

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir çalışan 30 metre yükseklikten denize balıklama atlayarak turistlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteri, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistleri eğlendirmek amacıyla düzenlenen gösteride bir çalışan yaklaşık 30 metre yükseklikten denize balıklama atlayarak izleyenlerin hem yüreklerini ağızlarına getirdi hem de alkış topladı.

Olay, öğle saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında gerçekleşti. Alanya'nın korsan temalı turistik teknede görevli bir çalışan, gösteri amacıyla yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıkların üzerinden denize atladı. Atlayış öncesinde teknede bulunan yerli ve yabancı turistler büyük bir merakla gösteriyi izlerken, atlayış anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Gösteriyi izleyen turistler, atlayışın ardından uzun süre alkış tutarken, bazı turistler o anları merakla izledi. Gösteriyi gerçekleştiren kişi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
