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Alanya'da Satışı Yasak Ürünler İçin Arbede: Polis ve Esnaf Karşı Karşıya Geldi

Alanya'da Satışı Yasak Ürünler İçin Arbede: Polis ve Esnaf Karşı Karşıya Geldi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde satılması yasak olan markaların denetimi sırasında avukatlar ve esnaf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, yasaklı ürünleri toplarken esnaf protesto etti ve olaylar büyüyerek çevik kuvvetin müdahalesine neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde satılması yasak olan markaların denetimi sırasında, avukatlar ve esnaf arasında arbede yaşandı.

Olay, Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile satılması yasak olan tişörtlerin toplanması için harekete geçen polis ekipleri ve marka avukatları, esnaf ile arbede yaşadı. Aramalar esnasında iş yeri önünde cansız mankeni yakarak olayı protesto eden esnaf, polisin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, kalabalığa karşı biber gazı ile müdahale etti. Olay esnasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralanırken, olaya karışan kişiler ile ilgili karar tüm görüntüler incelendikten sonra verilecek.

Çok sayıda tişört

Arama esnasında yapılan incelemelerde, polis ekipleri 438 adet farklı markalara ait satılması yasak olan tişört ve 16 adet sweatshirte mahkeme kararı ile el koydu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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