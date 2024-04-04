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Alanya'da park halindeki motosiklet çalındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir motosikletin bir şahıs tarafından çalınma görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki sabah saat 5.55 sıralarında Saray Mahallesi Şirinevler Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta park halinde duran Mustafa B.'ye ait 07 HAG 58 plakalı motosiklete yanaştı. Şahıs, yaklaşık bir dakika uğraştıktan sonra motosikleti çalıp sokaktan uzaklaştı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin sokak içerisinde yürürken motosiklete yöneldiği ve yaklaşık bir dakikalık uğraşma sonucunda motosiklete binerek sokaktan uzaklaştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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