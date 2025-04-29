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Alanya'da Korsan Taşımacılığa Cezalı Müdahale

Alanya'da Korsan Taşımacılığa Cezalı Müdahale
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Alanya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen minibüs sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı. İzin belgesi olmayan bir servis otobüsü de trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Türkler Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde yapılan denetimlerde, gerekli izin belgeleri olmadan personel taşıdığı belirlenen bir servis otobüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün yetki belgesiz taşımacılık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne, 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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