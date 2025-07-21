Alanya'da Kamyonet Sürücüsüne Ceza Yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye atan kamyonet sürücüsüne ceza yağdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kuşyuvası Tünelleri'nde kamyonet sürücüsü E.T., yüksek sesle müzik dinleyerek, aracının kapılarını açıp diğer araçların geçişini de engelledi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yaptıkları denetimde kamyonette cam filmi bulunduğunu, yönetmeliklere aykırı ışık donanımı kullanıldığını ve sürücünün kamu huzurunu bozacak şekilde müzik yayını yaptığını tespit etti. Kamyonet sürücüsüne kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde müzik cihazı kullanmak, trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak, cam filmi kullanmak ve yönetmeliğe aykırı ışık takmak ve kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı. Kamyonet trafikten men edilirken, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi ve 70 ceza puanı uygulandı. - ANTALYA