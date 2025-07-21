Alanya'da Kamyonet Sürücüsüne Ceza Yağdı

Alanya'da Kamyonet Sürücüsüne Ceza Yağdı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir kamyonet sürücüsüne bir dizi ceza uygulandı. Sürücünün yüksek sesle müzik dinlemesi ve araç içindeki yasaklı donanımlar nedeniyle çeşitli idari para cezaları kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye atan kamyonet sürücüsüne ceza yağdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kuşyuvası Tünelleri'nde kamyonet sürücüsü E.T., yüksek sesle müzik dinleyerek, aracının kapılarını açıp diğer araçların geçişini de engelledi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yaptıkları denetimde kamyonette cam filmi bulunduğunu, yönetmeliklere aykırı ışık donanımı kullanıldığını ve sürücünün kamu huzurunu bozacak şekilde müzik yayını yaptığını tespit etti. Kamyonet sürücüsüne kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde müzik cihazı kullanmak, trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak, cam filmi kullanmak ve yönetmeliğe aykırı ışık takmak ve kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı. Kamyonet trafikten men edilirken, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi ve 70 ceza puanı uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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