Alanya'da ATM Ekranına Zarar Verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ATM 'nin ekranına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Olay, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir ATM'nin ekranına zarar verildi. ATM ekranında çatlakların olduğu görülürken, olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin saldırgan kişi veya kişileri bulmak için ATM bulunduğu bölgede çalışma başlattığı öğrenildi. - ANTALYA