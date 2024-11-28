Akşehir'de Yılbaşı Denetimlerinde 15 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan yılbaşı denetimlerinde bir iş yerinde 15 litre el yapımı sahte içki bulundu. Şüpheli A.Ç. adli makamlara sevk edildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yılbaşının yaklaşması nedeniyle yapılan denetimlerde bir iş yerinde 15 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşının yaklaşması nedeniyle sahte içki denetimlerini artırdı. Bu denetimler kapsamında Mahrukatçılar Sitesinde A.Ç.'ye ait iş yerinde yapılan aramada pet şişeler içerisinde el yapımı sahte içki yakalandı. İçkilere el konulurken, yapılan işlemlerin ardından A.Ç. adli makamlara sevk edildi. - KONYA