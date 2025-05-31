Aksaray'da Usulsüz Motosiklet Denetimi: 3 Bin Araç Trafikten Men Edildi

Aksaray'da Usulsüz Motosiklet Denetimi: 3 Bin Araç Trafikten Men Edildi
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Aksaray'da polis, trafik kazalarını önlemek amacıyla yaptığı denetimlerde 2 ayda 3 bin usulsüz motosikleti trafikten men ederek otoparka çekti. 30 bin kayıtlmış motosikletten 15 bini denetlendi.

Aksaray'da usulsüz motosikletlere geçit vermeyen polis, 2 ayda 3 bin motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi.

Trafik kazaları ve beraberinde can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim faaliyeti yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri usulsüz motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin vermiyor. Şehir genelinde gece gündüz 7/24 uygulama ve denetim yapan trafik ekipleri hem sürücüleri hem de motosikletleri sıkı denetimden geçiriyor. En ufak bir ihlal veya eksik belgeye müsamaha göstermeyen polis, usule uygun olmayan motosikletleri trafikten men ediyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 bine yakın motosiklet denetleyen trafik ekipleri, binlerce motosiklet sürücüsüne uygulanan cezai işlemlerin dışında 3 bin motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi. Otoparklar motosikletlerle dolup taşarken, ekiplerin motosikletlere yönelik uygulamaları hızla devam ediyor.

Aksaray'da 30 bin motosiklet var, 15 bini denetlendi

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, denetimlerin gece gündüz devam ettiğini belirterek, "Aksaray'da 30 bin civarında tescilli motosiklet var ve yaptığımız denetimlerde yaklaşık 15 bine yakınını denetledik. Şu ana kadar hemen hemen yarısını denetledik. Bunlardan yaklaşık 3 bin civarında motosikleti trafikten men ederek otoparklara çektik. Bu motosikletlerimizi eksikliklerinden dolayı men ettik. Tescili olmadığı için, sürücüsünün kask kullanmadığı için. Aynı zamanda yetersiz ehliyet, ehliyet olmadığı için motosikletlerimizi trafikten men ederek sürücü belgesi olan kişilere teslim ediyoruz. Sürücü belgeli bir yakınını temin edemedikleri zaman motosikletleri otoparka men ediyoruz. Bu çerçevede aşağı yukarı 3 bin civarında motosikletimizi trafikten men ettik" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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