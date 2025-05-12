PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Aksaray'da Kaçak Ürün Operasyonu: Kargo Tırında Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da Kaçak Ürün Operasyonu: Kargo Tırında Binlerce Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kargo tırında 6 bin 315 paket kaçak sigara ve diğer kaçak ürünleri ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kargo tırında binlerce kaçan ürün ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kargo tırında binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden bir kargo firmasına ait tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 315 paket kaçak sigara, 248 adet elektronik sigara, 250 adet güneş gözlüğü, 440 adet spor ayakkabı, 665 adet akvaryum ısıtıcısı ve 240 adet cep telefonu şarj başlığı ve kablosu ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan kaçan ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.