Aksaray'da Kaçak Cep Telefonu Aparatları Satılan İş Yerine Operasyon

Aksaray'da kaçak cep telefonu aparatlarını satan iş yerine operasyon düzenleyen jandarma çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde bir iş yerinde kaçak telefon ve aksesuar satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler beldedeki iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 6 adet akıllı saat, 37 adet cep telefonu şarj aleti, 38 adet kulaklık, 7 adet hoparlör ve 9 adet araç telefon tutacağı ele geçirilirken iş yeri sahibi A.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY