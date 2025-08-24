Aksaray'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaçışına Devam Etti

Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak "Türk polisinden kaçılmaz" demesine rağmen 4 kez polisten kaçan, 5. kaçışında polis memurlarını ezme pahasına kaçmayı sürdüren ve yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücü, cezaevinden çıktıktan sonra yine ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken kaza yapıp ölümden döndü.

Aksaray'da defalarca ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan ve yakalandığında "Türk polisinden kaçılmaz" diyen Ömer E. (23), film sahnelerini aratmayan son kaçışında polis memurlarını ezme pahasına kaçışını sürdürmüş ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştı. Ehliyetsiz ve alkollü kullandığı araçla hem kendi canını hem de trafikteki onlarca insanın canını hiçe sayarak çok sayıda ceza yemesine rağmen kaçmaktan ve alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyen sürücü, polisi ezme pahasına yaptığı son kaçışın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ömer E. yeniden trafikte kendini göstermeye başladı. 68 ADF 842 plakalı araçla gece yarısı yine ehliyetsiz ve alkollü olarak çıktığı yolda Fatih Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Ömer E., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil, yaklaşık 100 metre takla atarak park halindeki bir araca ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil hurdaya dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan tetkiklerde 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer Eroğlu'nun yakınları ise hastanede görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırı önlenirken, gencin yakınları basın mensubuna tehditler savurdu.

Ömer E.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 37 bin 354 lira para cezası kesilirken, daha önce 2 yıl el konulan ehliyetine el konma süresi 5 yıla çıkarıldı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY